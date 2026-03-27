Ex-Pflegerin „schupft“ bärige Reparatur-Werkstatt

Augen zu und durch! Das liegt Lisa Maria Wiesmüller. Mit 22 fasste sie sich ein Herz, schnappte ihren damaligen Hund, Rucksack und Zelt und marschierte von St. Pölten nach ... Spanien! „Ich bin den Jakobsweg gegangen, habe 3500 Kilometer in sechs Monaten zurückgelegt“, erzählt die heute 32-Jährige von einer ebenso intensiven wie prägenden Erfahrung.