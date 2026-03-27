Ex-Pflegerin „schupft“ bärige Reparatur-Werkstatt

Elf Jahre lang pflegte Lisa Maria Wiesmüller mit Herzblut Menschen. Dann der Schnitt, der (Job-)Wechsel in die Selbstständigkeit, die Übernahme einer Reparatur-Werkstatt in St. Pölten. Wir sprachen mit ihr über neue Herausforderungen – und inwiefern die seit Jänner laufende „Geräte-Retter-Prämie“ Firmen als auch Kunden hilft.
Augen zu und durch! Das liegt Lisa Maria Wiesmüller. Mit 22 fasste sie sich ein Herz, schnappte ihren damaligen Hund, Rucksack und Zelt und marschierte von St. Pölten nach ... Spanien! „Ich bin den Jakobsweg gegangen, habe 3500 Kilometer in sechs Monaten zurückgelegt“, erzählt die heute 32-Jährige von einer ebenso intensiven wie prägenden Erfahrung.
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