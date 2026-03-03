„Glückwunsch“: Andrew feierte Epsteins Freilassung

Epstein: „Haben haufenweise Geld und nichts zu tun“

Obwohl die E-Mail-Adressen geschwärzt wurden, berichtete die „Daily Mail“, dass es sich bei den Personen wohl um Andrew und seine Frau Sarah Ferguson handelte. Epstein schrieb, in Paris gebe es „so viele Möglichkeiten.“ Seine Freunde hätten außerdem „haufenweise Geld und nichts zu tun“, schrieb er weiter. „Also legen wir los.“