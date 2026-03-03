Vorteilswelt
Alte E-Mails zeigen:

„Glückwunsch“: Andrew feierte Epsteins Freilassung

Royals
03.03.2026 19:06
Ex-Prinz Andrew freute sich wohl sehr über die Freilassung von Epstein im Jahr 2010.
Ex-Prinz Andrew freute sich wohl sehr über die Freilassung von Epstein im Jahr 2010.(Bild: Jordan Pettitt / PA / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein kürzlich veröffentlichter, alter E-Mail-Verlauf zwischen Ex-Prinz Andrew und Jeffrey Epstein gibt neue Einblicke in deren Verbindung. Nachrichten zeigen, dass Andrew Mountbatten-Windsor wohl hocherfreut darüber war, dass Epstein nach seiner Verurteilung wegen Kinderprostitution freigelassen wurde.

„Das sind sehr, sehr gute Neuigkeiten“, schrieb der in Ungnade gefallene Andrew in einer E-Mail an Epstein im Juli 2010. In der Nachricht feierte der ehemalige Prinz die Entlassung des mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein.

E-Mail-Verkehr kurz nach Entlassung
Dieser war damals wegen Kinderprostitution verurteilt und zum Zeitpunkt des E-Mail-Verkehrs gerade entlassen worden. „Ich werde ab morgen in Paris sein“, schrieb Epstein am 24. Juli 2010 an E-Mail-Nutzer mit den Spitznamen „The Duke“ und „ferg“. Andrew schlug ihm daraufhin vor, ihn in Paris zu besuchen. 

„Falls Sie um den 16. herum in Paris sind, komme ich vorbei, um Ihnen zu Ihrem neuen Leben zu ...
„Falls Sie um den 16. herum in Paris sind, komme ich vorbei, um Ihnen zu Ihrem neuen Leben zu gratulieren!“, schrieb Andrew in einer Mail an Epstein.(Bild: Department of Justice)

Epstein: „Haben haufenweise Geld und nichts zu tun“
Obwohl die E-Mail-Adressen geschwärzt wurden, berichtete die „Daily Mail“, dass es sich bei den Personen wohl um Andrew und seine Frau Sarah Ferguson handelte. Epstein schrieb, in Paris gebe es „so viele Möglichkeiten.“ Seine Freunde hätten außerdem „haufenweise Geld und nichts zu tun“, schrieb er weiter. „Also legen wir los.“

„Gratuliere zu Ihrem neuen Leben!“
In einer neuen E-Mail antwortete der Ex-Prinz, dass das „wirklich, wirklich gute Neuigkeiten“ seien. „Falls Sie um den 16. herum in Paris sind, komme ich vorbei, um Ihnen zu Ihrem neuen Leben zu gratulieren!“

Lesen Sie auch:
Andrew Mountbatten-Windsor auf einem der Fotos aus den Epstein-Files, das für Irritationen ...
„The Crown“-Ableger?
Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale
02.03.2026
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
25.02.2026
Ex-Prinz fassungslos
Andrew schrie: „Ich bin der Sohn der Queen!“
23.02.2026

Besondere Unterschrift unter den Mails
Die E-Mail war mit „A“ und „HRH The Duke of York KG“ unterzeichnet, wobei es sich vermutlich um eine Kurzform für Andrew, „Seine Königliche Hoheit und Ritter des Hosenbandordens“ handelt, eine königliche Auszeichnung, die er 2006 von seiner Mutter, Königin Elizabeth, erhielt, wie das „People Magazine“ schreibt.

Seit Oktober 2025 kein „Prinz“ mehr
Andrews Verbindungen zu Jeffrey Epstein führten 2019 dazu, dass er sich vom königlichen Leben zurückzog. Er bestritt jedoch, sich in seiner Beziehung zu Epstein je falsch verhalten zu haben. Im Oktober 2025 entzog König Charles Andrew angesichts erneuter Untersuchungen zu seinen Verbindungen zu Epstein seinen Prinzentitel.

Royals
03.03.2026 19:06
