Eigentümerin verzweifelt an Schimmel in Wohnung

Der Traum von den eigenen vier Wänden – Eva Z. (Name der Redaktion bekannt) und ihr Mann Roberto Z. haben sich diesen Wunsch vor fünf Jahren erfüllt. Das Problem: An besagten Wänden macht sich mittlerweile schwarzer Schimmel breit. Ein Problem, das nicht mehr nur das junge Ehepaar betrifft. Auch die beiden Kinder (ein und vier Jahre alt) sind dem Gesundheitsrisiko in der Wohnung täglich ausgesetzt.