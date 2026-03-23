VfGH: Maske „zur Meinungsäußerung erlaubt“

Geldstrafe in Vorarlberg verfassungskonform

Eine Geldstrafe wegen der Teilnahme an einer Demonstration in der Nähe des Vorarlberger Landtags ist hingegen verfassungskonform, wie der Verfassungsgerichtshof urteilte. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer im Dezember 2023 gegen ein Straßenbauprojekt demonstriert und dabei gegen eine Bannmeile verstoßen, die bestand, weil der Landtag eine Sitzung hatte. Während der Nationalrat, der Bundesrat, die Bundesversammlung oder ein Landtag zusammenkommen, dürfen im Umkreis von 300 Metern vor dem Sitz keine Versammlungen durchgeführt werden.