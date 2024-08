Kickl-„Sommergespräch“: Störaktion von „Vladimir“

Im „Sommergespräch“ selbst hatte sich Kickl betont staatsmännisch gegeben. Nur beim Thema Corona kam er etwas in Fahrt, gab sich aber in Sachen Migration und Asyl äußerst zurückhaltend. Heftige Kritik übte der FPÖ-Chef vor allem an der Wirtschaftspolitik der bisherigen Regierungsparteien.