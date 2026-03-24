„Österreichtorte“ schafft es bis zu Van der Bellen

„2025 gab es mehrere Jubiläen wie 80 Jahre Kriegsende, 70 Jahre Staatsvertrag – diese Anlässe habe ich genutzt, um die Torte zu kreieren“, erzählt Hinteregger, der sein süßes Dessert auch auf Wort, Bild, Marke beim Patentamt schützen hat lassen. „Ich habe viel recherchiert und bin nicht fündig geworden, so habe ich mir überlegt, eine solche Torte, die die Farben der Österreich-Flagge beinhaltet, ins Leben zu rufen.“