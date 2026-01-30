Vorteilswelt
Marke geschützt

Rot-weiß-rot: Österreich hat jetzt eigene Torte

Kärnten
30.01.2026 14:00
In Seeboden wurde eine Österreichtorte kreiert.
In Seeboden wurde eine Österreichtorte kreiert.(Bild: Café Sitzwohl)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein Oberkärntner Konditor kreierte eine „Österreichtorte“ und will sie vom Patentamt schützen lassen. Wie Christoph Hinteregger auf die Idee gekommen ist und was er damit bewirken möchte, erzählt er der „Krone“.

0 Kommentare

Die süße Nachspeise ist im Café Sitzwohl in Seeboden zu finden und soll vom österreichischen Patentamt sogar geschützt werden: „Die Idee zu einer rot-weiß-roten ,Österreichtorte‘ ist mir schon im Vorjahr gekommen, weil wir viele Jubiläen in unserem Land hatten – wie 80 Jahre Kriegsende, 70 Jahre Staatsvertrag“, erzählt Lokal-Eigentümer Christoph Hinteregger.

Und so hat der Konditor nachrecherchiert, ob es bereits eine solche Torte in unserem Land gibt – und wie man diese marken- und designrechtlich überhaupt schützen könnte. „Sogar am Patentamt war der Jurist sehr erfreut und hat sich sehr hilfreich eingebracht“, erinnert sich Hinteregger, der selbst überrascht war.

Was dem Seebodener und seiner Lebenspartnerin Karin Bürger bei der Herstellung wichtig ist: „Die Torte enthält ausschließlich Zutaten, die in Österreich erhältlich sind.“

Christoph Hinteregger und die „Österreichtorte“
Christoph Hinteregger und die „Österreichtorte“(Bild: Café Sitzwohl)

Torte soll Österreich-Fahne darstellen
So ist der zweischichtige Biskuitteig mit roten Rüben und Lebensmittelfarbe eingefärbt. Die Topfenmasse dazwischen bleibt weiß. Das Ganze soll dann die Österreich-Fahne darstellen – sie kommt erst zum Vorschein, wenn die Torte angeschnitten wird. Der obere Teil besteht aus Himbeeren oder Erdbeeren. „Es ist eine Abwandlung der Topfentorte.“

Laut Inhaber zählt die neue Mehlspeise als „eine der beliebtesten und bestverkauften Produkte im Lokal“. Um 4,80 Euro ist sie als Stück und um 54 Euro im Ganzen im Café Sitzwohl erhältlich.

„Damit will ich einen Beitrag zur vielfältigen österreichischen Mehlspeisenküche leisten“, so der 57-Jährige. Er wünscht sich, „dass die Torte einmal bei Staatsempfängen neben Sachertorte und Salzburger Nockerl zu sehen ist“.

Marke geschützt
