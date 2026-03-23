Warum teures Öl den Goldpreis nun schmelzen lässt

Der Ölpreis steigt, der Goldpreis fällt – doch dieses Mal funktioniert das gewöhnliche Zusammenspiel der beiden Werte nicht. Die „Krone“ erklärt die Hintergründe.
Gold ist eine Krisenwährung und gilt als sicherer Hafen, doch diesmal ist das anders: Am Beginn des Iran-Kriegs ließen die Ölpreisrallye und die Angst vor einer Rückkehr der hohen Teuerung den Kurs noch anspringen. Gold gilt eigentlich als „Inflationsschutz“. Doch jetzt verliert das Edelmetall deutlich an Wert, seit Beginn des Iran-Kriegs ging es um 18 Prozent nach unten, Silber verlor sogar 30 Prozent, Silber hat sich seit seinem Rekordwert sogar halbiert.
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