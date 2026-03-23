Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Menschliches Drama

Lehrerin als „Teufel“ und mehrere Mordversuche

Kärnten
23.03.2026 15:00
Den Betroffenen geht es vor Gericht nicht darum, sie zu bestrafen, sondern sie aufgrund der ...
Den Betroffenen geht es vor Gericht nicht darum, sie zu bestrafen, sondern sie aufgrund der Gefahr in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Früher hat die Kärntnerin Kinder unterrichtet. Doch heute ist sie psychisch schwer krank und gilt auch als gefährlich: Die Frau soll in ihrem Wahn versucht haben, Pflegekräfte, Ärzte und Patienten zu töten – jene Menschen, die sie aber nach wie vor betreuen, weil kein Geld für eine Verlegung da ist!

0 Kommentare

Frau B. war Volksschullehrerin, ehe sie einen Nervenzusammenbruch und letztlich die Diagnose paranoide Schizophrenie bekam. „Es begann mit einem Burnout“, sagt sie mit leiser Stimme beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Einige Zeit lang konnte sie ihre inneren Dämonen trotzdem in Schach halten, dann verschlechterte sich der Zustand der heute 60-jährigen Pensionistin dramatisch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MordversuchKinder

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
„Kanzelbahn II“
Grünes Licht für neue Bahn auf Gerlitzen-Gipfel
Krone Plus Logo
Menschliches Drama
Lehrerin als „Teufel“ und mehrere Mordversuche
Fünftel aller Neuwagen
Neunmal so viele Elektroautos in Kärnten wie 2019
Montag auf 3sat:
Kärntner zeigen die Königlichen Gärten von Europa
Feiert 80. Geburtstag
Ex-ÖFB-Teamspieler: „Pelé schob mir kein Gurkerl!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine