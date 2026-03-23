Lehrerin als „Teufel“ und mehrere Mordversuche

Früher hat die Kärntnerin Kinder unterrichtet. Doch heute ist sie psychisch schwer krank und gilt auch als gefährlich: Die Frau soll in ihrem Wahn versucht haben, Pflegekräfte, Ärzte und Patienten zu töten – jene Menschen, die sie aber nach wie vor betreuen, weil kein Geld für eine Verlegung da ist!
Frau B. war Volksschullehrerin, ehe sie einen Nervenzusammenbruch und letztlich die Diagnose paranoide Schizophrenie bekam. „Es begann mit einem Burnout“, sagt sie mit leiser Stimme beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Einige Zeit lang konnte sie ihre inneren Dämonen trotzdem in Schach halten, dann verschlechterte sich der Zustand der heute 60-jährigen Pensionistin dramatisch.
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