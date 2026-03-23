Lehrerin als „Teufel“ und mehrere Mordversuche

Früher hat die Kärntnerin Kinder unterrichtet. Doch heute ist sie psychisch schwer krank und gilt auch als gefährlich: Die Frau soll in ihrem Wahn versucht haben, Pflegekräfte, Ärzte und Patienten zu töten – jene Menschen, die sie aber nach wie vor betreuen, weil kein Geld für eine Verlegung da ist!