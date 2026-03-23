Iran-Krieg: Bekommt Israels Abwehrschirm Löcher?

Vier von 400 Raketen kamen bisher durch

In Israel ist man aber jedenfalls schockiert darüber, dass die Raketenabwehr hier versagte. „Ich habe viele Fragen dazu bekommen, ob die Iraner eine spezielle Rakete abgefeuert haben, die man angeblich nicht stoppen könne, oder Ähnliches“, so IDF-Sprecher Shoshani. Es seien keine neuartigen Raketen gewesen, bekräftigte er. Man kenne diesen Typ und habe ihn zuvor schon erfolgreich abgewehrt. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar habe der Iran etwa 400 Raketen Richtung Israel abgefeuert und nur vier habe man nicht vom Himmel holen können, ergänzte er.