Raketeneinschlag nahe österreichischer Botschaft

Eines der beschädigten Gebäude eines weiteren Krankenhauses bei Tel Aviv wurde erst am Mittwoch evakuiert. „Zum Glück haben wir gestern eine der Abteilungen geräumt – sonst gäbe es sie jetzt nicht mehr. Die Decke ist auf uns gefallen, die Druckwelle hat mich weggeschleudert. Solange man so etwas nicht selbst erlebt, glaubt man nicht, dass es passieren kann“, sagte ein Mitarbeiter. Viele Krankenhäuser in Israel haben ihre Patientinnen und Patienten in unterirdische Schutzräume verlegt.