Iran-Raketen könnten Städte in Europa erreichen

Der Iran hat die Insel Diego Garcia im Indischen Ozean mit Raketen angegriffen – die Geschosse fliegen weiter, als bisher angenommen. Auch europäische Hauptstädte liegen damit im Bedrohungsradius des Mullah-Regimes, warnt der israelischen Generalstabschef.
Der Iran hatte nach Angaben des Staatsfernsehens zwei ballistische Raketen auf einen von Großbritannien und den USA gemeinsam genutzten Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia abgefeuert. Der Stützpunkt liegt etwa 4.000 Kilometer südöstlich der iranischen Küste.
„Diese Raketen sind nicht dafür bestimmt, Israel zu treffen“, sagte Israels Militärchef Ejal Zamir. Europäische Hauptstädte lägen innerhalb von ihrem Radius. „Berlin, Paris und Rom sind alle im direkten Bedrohungsradius.“
Krieg sei „auf halben Weg“
Nach drei Wochen Krieg sei der iranische Machtapparat geschwächt, sagte Zamir weiter. Man sei „auf halbem Weg“, sagte er mit Blick auf die Dauer des Kriegs. Dieser werde auch während des Pessachfests weitergehen. Dieses beginnt am Abend des 1. April und dauert eine Woche. Das traditionelle jüdische Fest erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. Traditionell findet am Pessachabend ein großes Familientreffen statt.
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