„Bei jedem EU-Treffen saß Moskau mit am Tisch“

Vor der ungarischen Parlamentswahl am 12. April liegen die Nerven blank. Tisza, die Partei von Péter Magyar, liegt in den Umfragen seit Monaten weit vorn und hat damit gute Chancen, die Regierung von Premier Viktor Orbán abzulösen. Um die drohende Niederlage abzuwenden, gibt es für Orbán und seine Fidesz-Partei Wahlhilfe aus Moskau. Denn Russland will seinen Einfluss, den es momentan über Budapest auf die EU hat, nicht verlieren.