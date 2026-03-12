Budapest wirft Selenskyj „Lüge“ vor, Kiew kontert

Seit dem 27. Jänner ist der Transport allerdings unterbrochen. Die Pipeline war nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff beschädigt worden. Ungarn und die Slowakei werfen Kiew jedoch vor, Reparaturen an der Leitung zu verzögern. Der Lieferstopp führte dazu, dass Ungarn EU-Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland blockiert. Selenskyj hat sich mehrfach gegen Kritik aus Ungarn sowie der Slowakei verwahrt und auf die anhaltenden russischen Angriffe auf den Energiesektor seines Landes verwiesen.