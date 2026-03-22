Wie Russland die Wahlen in Ungarn manipuliert

Es steht Spitz auf Knopf in Budapest! Bei den wichtigsten Wahlen seit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat Herausforderer Péter Magyar gute Karten, Viktor Orbán abzulösen. Wladimir Putin will das freilich nicht zulassen. Der Kreml-Zar mischt sich daher jetzt offensiv in den Machtpoker ein.