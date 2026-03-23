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Sturm-Spezialist am Weg zurück zu alter Stärke

Red Bull Salzburg
23.03.2026 10:00
Yorbe Vertessen stand unter Daniel Beichler zum ersten Mal in der Startelf von Red Bull ...
Yorbe Vertessen stand unter Daniel Beichler zum ersten Mal in der Startelf von Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
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Von Sebastian Steinbichler

Yorbe Vertessen erzielte zum bereits zweiten Mal in dieser Saison das Tor von Red Bull Salzburg auswärts beim amtierenden österreichischen Meister. Nach seiner Verletzung ist er aber noch nicht wieder ganz der Alte, wie der Belgier im „Krone“-Gespräch erklärte. 

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Zweimal spielte Salzburg in dieser Saison bereits in Graz gegen Meister Sturm. Zweimal endete die Partie mit 1:1. Und zweimal zeichnete ein bestimmter Spieler der Bullen für das Tor der Gäste verantwortlich: Yorbe Vertessen. „Vielleicht bin ich da ein bisschen ein Spezialist“, grinste der Belgier nach dem Remis am Freitagabend in der 24. Runde der Bundesliga. Mit einem Traumtreffer („Nennen wir es Intuition“) aus spitzem Winkel. „Wenn ich diesen mit all meinen Karrieretoren vergleiche, schneidet er ziemlich gut ab“, erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit der „Krone“ in der Murmetropole.

Yorbe Vertessen erzielte Red Bull Salzburgs Tor beim 1:1 gegen Sturm Graz.
Yorbe Vertessen erzielte Red Bull Salzburgs Tor beim 1:1 gegen Sturm Graz.(Bild: GEPA)

Für Vertessen war es der dritte Auftritt nach einer Oberschenkelverletzung, die ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte. „Ich muss da immer noch dran arbeiten, aber es geht recht gut und ich fühle mich auch so“, sagte die Nummer 11 der Bullen. Deshalb komme die Länderspielpause nicht ungelegen. „Ein paar zusätzliche Einheiten brauche ich nach meiner Verletzung schon noch.“ 

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Es ist nicht gerade meine Präferenz, aber man sieht, dass ich da auch spielen kann.

Yorbe Vertessen über seine Position im Spiel gegen Sturm

„Kerim Alajbegovic? Nicht das Spiel für ihn“
Gegen Sturm agierte er bei seinem Startelf-Comeback weitgehend als eine Art „Zehner“. „Es ist nicht gerade meine Präferenz, aber man sieht, dass ich da auch spielen kann“, betonte der Angreifer, der bei sich und seinen Kollegen noch Verbesserungspotenzial ortet.

Als Kreativgeist im Bullen-Kader gilt nicht zuletzt Kerim Alajbegovic. Der 18-Jährige schmorte im Schlagerspiel aber 90 Minuten auf der Bank. „Es war nicht das Spiel für ihn und ihm nicht auf den Leib geschneidert“, sagte Trainer Daniel Beichler nach der Partie. Der Offensivmann werde gegen Hartberg am Ostersonntag wieder eine große Rolle spielen.

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Auf Einsatzminuten darf Alajbegovic, der im Sommer wie berichtet per Rückkaufklausel zu Bayer Leverkusen zurückkehrt, jetzt beim bosnischen Nationalteam hoffen. Bullen-Kollege Damir Redzic feiert als Teil der ungarischen Auswahl heute seinen 23. Geburtstag.

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