Sturm-Spezialist am Weg zurück zu alter Stärke

Zweimal spielte Salzburg in dieser Saison bereits in Graz gegen Meister Sturm. Zweimal endete die Partie mit 1:1. Und zweimal zeichnete ein bestimmter Spieler der Bullen für das Tor der Gäste verantwortlich: Yorbe Vertessen. „Vielleicht bin ich da ein bisschen ein Spezialist“, grinste der Belgier nach dem Remis am Freitagabend in der 24. Runde der Bundesliga. Mit einem Traumtreffer („Nennen wir es Intuition“) aus spitzem Winkel. „Wenn ich diesen mit all meinen Karrieretoren vergleiche, schneidet er ziemlich gut ab“, erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit der „Krone“ in der Murmetropole.