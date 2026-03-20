Trainer Beichler überrascht bei Sturm mit Startelf

Am Freitagabend ist Red Bull Salzburg im Schlagerspiel gegen Sturm Graz zum Siegen verdammt. Trainer Daniel Beichler überrascht dabei einmal mehr mit seiner Startelf. Ein Spieler lief vergangene Woche noch in der 2. Liga auf.
Am Freitagabend zählt's für Red Bull Salzburg. Bei vier Punkten Rückstand sind die Bullen gegen Meister Sturm Graz zum Siegen verdammt. Mit einer Niederlage können Trainer Daniel Beichler und Co. den Meistertitel wohl endgültig abschreiben. Der Coach, der auf seinen Ex-Klub trifft, sorgt mit seiner Startelf einmal mehr für Überraschungen. Hatte er zuletzt Reservist Mamady Diambou und die Woche darauf (jeweils gegen Rapid) Talent Oliver Lukic aufgeboten, steht diesmal Anrie Chase von Beginn an auf dem Platz.
Der Innenverteidiger spielte erst vergangene Woche im Zweitliga-Derby gegen Austria Salzburg für Kooperationsklub FC Liefering. Gegen den amtierenden österreichischen Champion ist der 21-Jährige Teil eines Defensivverbundes mit Aleksa Terzic, Tim Drexler, Jannik Schuster und Frans Krätzig. Dazu stehen mit Mads Bidstrup und Soumaila Diabate zwei weitere Bullen, die ihre Stärken in der Arbeit gegen den Ball haben, von Beginn an auf dem Platz.
In der Offensive feiert Yorbe Vertessen sein Startelf-Comeback. Dazu beginnen Karim Konate und Edmund Baidoo. Dafür muss Kerim Alajbegovic vorerst auf der Bank Platz nehmen. Auch Winter-Neuzugang Damir Redzic, gegen Rapid zweimal von Start weg dabei, sieht vorerst zu.
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