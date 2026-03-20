Trainer Beichler überrascht bei Sturm mit Startelf

Am Freitagabend zählt's für Red Bull Salzburg. Bei vier Punkten Rückstand sind die Bullen gegen Meister Sturm Graz zum Siegen verdammt. Mit einer Niederlage können Trainer Daniel Beichler und Co. den Meistertitel wohl endgültig abschreiben. Der Coach, der auf seinen Ex-Klub trifft, sorgt mit seiner Startelf einmal mehr für Überraschungen. Hatte er zuletzt Reservist Mamady Diambou und die Woche darauf (jeweils gegen Rapid) Talent Oliver Lukic aufgeboten, steht diesmal Anrie Chase von Beginn an auf dem Platz.