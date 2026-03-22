High-profile departure
Wöginger faces first political fallout
The past few weeks have likely taken their toll on him: August Wöginger, an ÖVP politician from the Innviertel region, is facing trial for abuse of office. While he has announced his intention to remain the federal party’s parliamentary group leader even if convicted, he is to step aside from the state party at his own request.
Upper Austria’s Governor Thomas Stelzer (ÖVP) has three deputies as chairman of the state party: Christine Haberlander, Michaela Langer-Weninger, and Doris Hummer. The fourth deputy is August Wöginger—but apparently not for much longer. When the ÖVP Upper Austria convenes for its state party convention on April 24, there is likely to be a high-profile departure from the party leadership: According to reports, “Gust” is stepping down as Stelzer’s deputy.
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