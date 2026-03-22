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Zu Osterfestspielen

Philharmoniker reisten mit Sattelschleppern an

Kultur
22.03.2026 21:00
Chefdirigent Kirill Petrenko dirigiert den „Ring“ mit großer Orchester-Besetzung.
Chefdirigent Kirill Petrenko dirigiert den „Ring“ mit großer Orchester-Besetzung.(Bild: Krone KREATIV/Mathis Fotografie, Franz Neumayr)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Drei klimatisierte Sattelschlepper waren für den Instrumenten-Transport nötig. Dieses Jahr startet bei den Osterfestspielen ein neuer „Ring des Nibelungen“ mit Chefdirigent Kirill Petrenko. Zusätzlich zur normalen Orchesterbesetzung werden 20 Kontrabässe, 15 Pauken, acht Harfen, ein Harmonium und eine Celesta benötigt.

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Am frühen Morgen herrschte diese Woche großer Auflauf in der Hofstallgasse: Die Berliner Philharmoniker sind angereist – besser gesagt, deren Instrumente.

Andreas Christ empfing mit seinem Technikteam des Festspielhauses drei große, voll bepackte Lastwägen. Damit die wertvollen Instrumente sicher an die richtigen Stellen verladen werden, steht auch Orchesterwart Robert Buchwald zur Seite. 

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Aus den drei Sattelschleppern wurden über 150 Kisten aus den klimatisierten Thermofahrzeugen geladen und auf die Bühnen und Garderoben auf zwei Stockwerke verteilt. Darunter unzählige Boxen, in denen sich die Fracks der Musiker befinden. „Wir haben neben der ,normalen‘ Orchesterbesetzung 20 Kontrabässe, 15 Pauken, acht Harfen, ein Harmonium und eine Celesta dabei, das braucht ,Das Rheingold‘“, so Orchesterwart Buchwald.

Die Osterfestspiele starten am 27. März.

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