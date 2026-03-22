Philharmoniker reisten mit Sattelschleppern an

Drei klimatisierte Sattelschlepper waren für den Instrumenten-Transport nötig. Dieses Jahr startet bei den Osterfestspielen ein neuer „Ring des Nibelungen“ mit Chefdirigent Kirill Petrenko. Zusätzlich zur normalen Orchesterbesetzung werden 20 Kontrabässe, 15 Pauken, acht Harfen, ein Harmonium und eine Celesta benötigt.
Am frühen Morgen herrschte diese Woche großer Auflauf in der Hofstallgasse: Die Berliner Philharmoniker sind angereist – besser gesagt, deren Instrumente.
Andreas Christ empfing mit seinem Technikteam des Festspielhauses drei große, voll bepackte Lastwägen. Damit die wertvollen Instrumente sicher an die richtigen Stellen verladen werden, steht auch Orchesterwart Robert Buchwald zur Seite.
Aus den drei Sattelschleppern wurden über 150 Kisten aus den klimatisierten Thermofahrzeugen geladen und auf die Bühnen und Garderoben auf zwei Stockwerke verteilt. Darunter unzählige Boxen, in denen sich die Fracks der Musiker befinden. „Wir haben neben der ,normalen‘ Orchesterbesetzung 20 Kontrabässe, 15 Pauken, acht Harfen, ein Harmonium und eine Celesta dabei, das braucht ,Das Rheingold‘“, so Orchesterwart Buchwald.
Die Osterfestspiele starten am 27. März.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.