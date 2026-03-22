Philharmoniker reisten mit Sattelschleppern an

Aus den drei Sattelschleppern wurden über 150 Kisten aus den klimatisierten Thermofahrzeugen geladen und auf die Bühnen und Garderoben auf zwei Stockwerke verteilt. Darunter unzählige Boxen, in denen sich die Fracks der Musiker befinden. „Wir haben neben der ,normalen‘ Orchesterbesetzung 20 Kontrabässe, 15 Pauken, acht Harfen, ein Harmonium und eine Celesta dabei, das braucht ,Das Rheingold‘“, so Orchesterwart Buchwald.