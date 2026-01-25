Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richard Wagner

Das Jahr der „Ringe“: Weltenbrände überall

Kultur
25.01.2026 06:00
Gottesdienst mit Wagners Göttern: Nicht nur in München werden sie in der Oper angebetet.
Gottesdienst mit Wagners Göttern: Nicht nur in München werden sie in der Oper angebetet.(Bild: Bayerische Staatsoper / Werner Hösl)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Intrige, Mord, Untergang: Der Kampf ums Geld und die Weltherrschaft machen Richard Wagners Nibelungen-Drama höchst brisant. Auch auf großen Opernbühnen. Ein Rundblick.

0 Kommentare

Rheintochter Wellgunde bringt es auf den Punkt: „Der Welt Erbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh.“ In unserer Gegenwart scheint Wagners Tetralogie der Opernstoff der Stunde. Am Ende geht die bestehende Ordnung im Flammeninferno auf, nachdem der Liebe zugunsten des Gierens nach Macht und Geld abgeschworen wurde. Aktuell arbeitet sich daher gefühlt die halbe Opernwelt an dem Opernmonster ab.

In Wien gibt es ab Mai noch einmal die Bechtolf-Inszenierung. Wenn der Plan hält, sollte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić in der nächsten Saison seine Neuproduktion mit Christian Thielemann am Pult und Ersan Mondtag im Regiesessel starten.

Michael Volle, Camilla Nylund: Wotan & Brünnhilde vom Dienst in Mailand (o.) , Wien und ...
Michael Volle, Camilla Nylund: Wotan & Brünnhilde vom Dienst in Mailand (o.) , Wien und Bayreuth.(Bild: Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala)

Er hätte wohl auch gerne mit Regisseur Kirill Serebrennikov seinen „Ring“ geschmiedet. Doch haben sich den die Osterfestspiele Salzburg geschnappt, für die Wiederkehr der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit „Rheingold“.

Im nahen München gab es diesen „Vorabend“ des Vierteilers im Oktober 2024 in der vielversprechenden Regie von Tobias Gratzer – die Fortsetzung folgt mit „Walküre“ im Juni. Schon im Februar erlebt Mailand in David McVicars Fantasy-Inszenierung seine „Götterdämmerung“ und bringt im März einen ersten Durchlauf. Den schafft Paris, 2025 gestartet, erst im November.

Die „Ring“-Produktionen

Mailänder Scala Am 1. Februar hat der letzte Teil „Götterdämmerung“ Premiere. Alexander Soddy dirigiert alternierend mit Simone Young. David McVicar führt Regie. Es singt das Trio Vogt, Nylund & Volle. Der gesamte „Ring“ läuft dann von 10. bis 15. März.

Osterfestspiele Für die Rückkehr zum einstigen Karajan-Festival nach Salzburg starten die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit „Rheingold“ (27. 3.). Kirill Serebrennikov inszeniert in der Felsenreitschule. Christian Gerhaher singt den Wotan.

Wiener Staatsoper Ab 19. Mai dirigiert der in Bayreuth für seinen „Parsifal“ gefeierte Spanier Pablo Heras-Casado seinen ersten Wiener „Ring“. Andreas Schager ist Siegfried, seine Brünnhilde heißt Camilla Nylund und Wotan/Wanderer ist Michael Volle. 

Die Bayerische Staatsoper setzt ihren Zyklus mit der „Walküre“ am 25. Juni bei den Opernfestspielen fort. Hamburgs Opernintendant Tobias Gratzer führt Regie. GMD Vladimir Jurowski dirigiert. Wotan ist der gefeierte junge US-Bariton Nicholas Brownlee.

Festspiele Bayreuth „Der ‘Ring‘ in Bewegung – ein Experiment. Eine Einladung“ – Solches kündigt das vor 150 Jahren von Wagner gegründete Festival ab 27. Juli an. Spezialist Marcus Lobbes visualisiert den „Ring“ mit bildgebenden Verfahren, künstlicher Intelligenz und Holografie.

Opéra Bastille Soeben wurde Andreas Schager als neuer Pariser Siegfried bejubelt. Regisseur Calixto Bieito möchte sich für seine, zumindest im „Rheingold“, matte Regie erst nach der „Götterdämmerung“ dem Publikum stellen. Am 13. November ist es so weit.

Im Wagner-Heiligtum Bayreuth setzt man zum 150. Festspiel-Geburtstag auch aus Spargründen auf eine kuratierte KI-Fassung. Allerdings dirigiert Christian Thielemann die heuer viel beschäftigte Spitzen-Besetzung: Claus Florian Vogt (Siegfried), Camilla Nylund (Brünnhilde) & Michael Volle (Wotan).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
204.996 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
140.711 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
112.935 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Kultur
Richard Wagner
Das Jahr der „Ringe“: Weltenbrände überall
Bald live in der Arena
Peter And The Test Tube Babies: Brit-Punk lebt
Mozartwoche-Auftakt
„Zauberflöte“-Kritik: Mozart im eigenen Museum
„Benamor“
Spaßiger Geschlechtertausch im spanischen Orient
Bläsersound für alle
Federspiel: „Trauen unserem Publikum einiges zu“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf