Das Jahr der „Ringe“: Weltenbrände überall

Mailänder Scala Am 1. Februar hat der letzte Teil „Götterdämmerung“ Premiere. Alexander Soddy dirigiert alternierend mit Simone Young. David McVicar führt Regie. Es singt das Trio Vogt, Nylund & Volle. Der gesamte „Ring“ läuft dann von 10. bis 15. März.

Osterfestspiele Für die Rückkehr zum einstigen Karajan-Festival nach Salzburg starten die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit „Rheingold“ (27. 3.). Kirill Serebrennikov inszeniert in der Felsenreitschule. Christian Gerhaher singt den Wotan.

Wiener Staatsoper Ab 19. Mai dirigiert der in Bayreuth für seinen „Parsifal“ gefeierte Spanier Pablo Heras-Casado seinen ersten Wiener „Ring“. Andreas Schager ist Siegfried, seine Brünnhilde heißt Camilla Nylund und Wotan/Wanderer ist Michael Volle.

Die Bayerische Staatsoper setzt ihren Zyklus mit der „Walküre“ am 25. Juni bei den Opernfestspielen fort. Hamburgs Opernintendant Tobias Gratzer führt Regie. GMD Vladimir Jurowski dirigiert. Wotan ist der gefeierte junge US-Bariton Nicholas Brownlee.

Festspiele Bayreuth „Der ‘Ring‘ in Bewegung – ein Experiment. Eine Einladung“ – Solches kündigt das vor 150 Jahren von Wagner gegründete Festival ab 27. Juli an. Spezialist Marcus Lobbes visualisiert den „Ring“ mit bildgebenden Verfahren, künstlicher Intelligenz und Holografie.

Opéra Bastille Soeben wurde Andreas Schager als neuer Pariser Siegfried bejubelt. Regisseur Calixto Bieito möchte sich für seine, zumindest im „Rheingold“, matte Regie erst nach der „Götterdämmerung“ dem Publikum stellen. Am 13. November ist es so weit.