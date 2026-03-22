„Aquaman“-Schauspieler kämpft gegen die Fluten

„Aloha bedeutet füreinander da zu sein“

Der „Aquaman“-Schauspieler machte sich auch seine Hände schmutzig und half Menschen, die von den Regenfällen besonders schwer betroffen sind: „Wir waren im Westen, um unsere Liebe zu zeigen, Essen zu bringen und unserer Gemeinschaft zu zeigen, dass wir an eurer Seite stehen und ihr nicht allein seid. Das ist Aloha: Füreinander da zu sein, wenn es am wichtigsten ist.“