Tausende evakuiert
Überschwemmungen auf der Inselgruppe Hawaii
Auf der US-Insel Hawaii hat es tagelang geregnet, vielerorts kam es zu Überschwemmungen. Die Behörden auf der Insel Oahu haben deshalb Evakuierungen angeordnet. Sollte der Wahiawa-Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen, sagte eine Sprecherin.
In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4000 Anrainerinnen und Anrainer betroffen. Die Nordküste ist als Surferparadies bekannt. Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen zu folgen. Das Hochwasser reiche einem stellenweise schon bis zur Brust, sagte er in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und Küstenwache würden unterstützen. Laut Green wurden auch Notunterkünfte bereitgestellt.
Der heftige Regen in den vergangenen Tagen hatte ganze Straßenzüge überflutet. Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Die Einsatzkräfte retteten einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren. Auf der Insel Oahu, die besonders vom Hochwasser betroffen ist, leben ungefähr zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner der ganzen Inselgruppe.
Hier sehen Sie die Videobotschaft des Gouverneurs:
Hawaii hat ein ganzjährig warmes Klima und liegt in den äußeren nördlichen Tropen. Ausgeprägte Jahreszeiten gibt es nicht. Zwischen Oktober und März regnet es üblicherweise mehr als im Rest des Jahres.
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