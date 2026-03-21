Überschwemmungen auf der Inselgruppe Hawaii

In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4000 Anrainerinnen und Anrainer betroffen. Die Nordküste ist als Surferparadies bekannt. Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen zu folgen. Das Hochwasser reiche einem stellenweise schon bis zur Brust, sagte er in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und Küstenwache würden unterstützen. Laut Green wurden auch Notunterkünfte bereitgestellt.