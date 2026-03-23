So erholt sich Schiff vom Wörthersee im Dock

Die DS Thalia ist für die Eröffnungsfahrt am Wörthersee bereit. Die „Krone“ war dabei, wie eines der letzten echten Dampfschiffe Österreichs für die Saison vorbereitet wurde...
Zu den beliebtesten Ausflugszielen am Wörthersee zählt die Schifffahrt mit der 117 Jahre alten Thalia. Das traditionsreiche Flaggschiff der Wörthersee Schifffahrt ist eines der letzten echten Dampfschiffe Österreichs. In den Wintermonaten wurde es im Trockendock wieder fit gemacht.
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