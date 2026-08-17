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Gibt aber Bedingungen

Konkurrent soll kommen: ÖFB-Legionär vor Wechsel?

Deutsche Bundesliga
17.08.2026 19:00
Verabschiedet sich Marcel Sabitzer (rechts) aus Dortmund?
Verabschiedet sich Marcel Sabitzer (rechts) aus Dortmund?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Mitfeldspieler Joey Veermann und könnte damit einen Abschied von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vorantreiben. Denn ein Transfer noch in diesem Sommer scheint dadurch realistischer zu werden. Wenngleich der Österreicher offenbar klare Bedingungen an einen neuen Verein stellt. 

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Der Wechsel von Veermann von PSV Eindhoven nach Dortmund soll laut übereinstimmenden Medienberichten kurz bevorstehen. Der BVB ist demnach bereit, die Ausstiegsklausel im Vertrag des 27-Jährigen zu ziehen. Für Sabitzer, der unter Trainer Niko Kovac seinen Stammplatz verloren hat, eine zusätzliche Verschlechterung seiner Situation.  

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Ohnehin wurden in diesem Sommer Spekulationen über einen Abschied des ÖFB-Teamspielers laut. Bologna soll Interesse zeigen – in Deutschland hat Sabitzer nur noch einen Vertrag bis Ende der anstehenden Saison.

Gibt klare Bedingungen
Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll sich der Österreicher beim traditionellen gemeinsamen Essen zum Ende der Saisonvorbereitung beim BVB, dem sogenannten „Familientag“ nach kurzer Zeit schon wieder verabschiedet haben. Eine Aktion, die sogleich zu Spekulationen führt. 

Wie lange kann man Marcel Sabitzer noch im BVB-Dress sehen?
Wie lange kann man Marcel Sabitzer noch im BVB-Dress sehen?(Bild: GEPA)

Und auch die „Bild“ berichtet nun über einen möglichen Blitz-Abschied des 32-Jährigen. Allerdings soll es Bedingungen für einen Wechsel geben. Demnach kann sich Sabitzer einen Abschied durchaus vorstellen, aber nur zu einem Klub, der Champions League spielt. Und eine zweite Option nennt das Medium: Demnach seien Klub und Spieler auch bei einem „lukrativen Angebot aus Saudi-Arabien“ gesprächsbereit. Mal sehen, wo die sportliche Zukunft des ÖFB-WM-Fahrers liegt ...  

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