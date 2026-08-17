Konkurrent soll kommen: ÖFB-Legionär vor Wechsel?

Und auch die „Bild“ berichtet nun über einen möglichen Blitz-Abschied des 32-Jährigen. Allerdings soll es Bedingungen für einen Wechsel geben. Demnach kann sich Sabitzer einen Abschied durchaus vorstellen, aber nur zu einem Klub, der Champions League spielt. Und eine zweite Option nennt das Medium: Demnach seien Klub und Spieler auch bei einem „lukrativen Angebot aus Saudi-Arabien“ gesprächsbereit. Mal sehen, wo die sportliche Zukunft des ÖFB-WM-Fahrers liegt ...