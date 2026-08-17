Die blaue Entmachtung hat nun begonnen

Viktor Erdesz ist offenbar nur schwer loszuwerden. Obwohl er aufgrund seiner Kontakte ins rechtsextreme Milieu aus der Kärntner FPÖ geschmissen wurde („die Vertrauensbasis ist nicht mehr gegeben“), wollte er seinen Platz als Jugendchef nicht räumen. Weil die Jugendorganisation ein eigener Verein ist, sind auch der Mutterpartei die Hände gebunden. Wie die „Krone“ erfuhr, kündigen sich nun allerdings die ersten Schritte in Richtung „gesichtswahrender Abgang“ an.