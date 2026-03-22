Letzte Unklarheiten bei geplanter Klarnamenpflicht

Unklarheiten bei Klarnamenpflicht

Dafür spießt es sich laut Insidern bei einem anderen Punkt – der von Bundeskanzler Christian Stocker geforderten Klarnamenpflicht. Die Stocker-Partei spricht sich für eine Lösung aus, die europäisch kompatibel ist und die Plattformen stärker in die Pflicht nimmt. Zuletzt kursierte auch die Idee einer Anwendung, in der sich die Nutzer vorab mittels ID Austria identifizieren müssen. Für die Grünen ist an diesem Punkt klar: Damit das Social-Media-Schutzalter nicht zum Überwachungsinstrument wird, brauche es jedenfalls eine technisch saubere Lösung.