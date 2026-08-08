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„KI lässt grüßen“

Fans lästern über Bikini-Fotos von Carmen Geiss

Society International
08.08.2026 11:50
Schaut Carmen Geiss im Bikini einfach zu gut aus für 60? Ja, findet so mancher Fan.
Schaut Carmen Geiss im Bikini einfach zu gut aus für 60? Ja, findet so mancher Fan.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/carmengeiss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hui, fesch! Carmen Geiss erfreut ihre Fans mit einer Reihe von Bikini-Fotos. Doch dass die TV-Blondine mit 60 im knappen Zweiteiler noch so eine unfassbar gute Figur macht, das wollen viele einfach nicht glauben ...

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„Nicht jeder Tag muss laut sein,  nicht jeder Abend mit Champagner und Sonnenschein. Manchmal ist das größte Glück, einfach mal zurück“, reimte Carmen Geiss auf Instagram.

Und textete munter weiter: „Saint-Tropez kann feiern – keine Frage! Aber wir genießen auch die leisen Tage. Denn am schönsten ist es doch genau dann, wenn man einfach mal die Seele baumeln lassen kann.“

Klicken Sie sich hier durch die Bikini-Bilder von Carmen Geiss, die bei den Fans für so viel Aufregung sorgen:

Carmen hot im Bikini
Dazu postete die 60-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen sie im knappen, schwarzen Bikini am Pool einer Villa in Saint-Tropez zu sehen ist. Und macht dabei eine fantastische Figur. Doch schaut Carmen etwa zu gut aus für ihr Alter?

Die Reaktion ihrer Fans lässt jedenfalls nicht lange auf sich warten. Viele streuen der Millionärsgattin Rosen, jubeln etwa: „Wow, Carmen, du schaust toll aus“, oder „Du siehst Bombe aus, liebe Carmen.“

Fans sind sicher: „Das ist doch KI!“
Doch unter die zahlreichen Komplimente mischen sich auch viele kritische Kommentare. „Was mit KI alles geht, ist schon toll“, stichelte ein Fan etwa, dass bei der Wespentaille von Geiss womöglich digital nachgebessert wurde. „Das ist doch KI! Wie kann man denn so eine Figur haben mit fast 60 Jahren“, fragte sich ein anderer.

Aufmerksame Fans wollten zudem Beweise dafür gefunden haben, dass Carmen Geiss tatsächlich mit Photoshop und Co. ihren Look verbessert hat. „Der Poolrand hat eine Beule“, stellte ein Follower nüchtern fest. Und ein anderer wies darauf hin, dass der Bauchnabel der 60-Jährigen „verrutscht“ sei.

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Und Carmen Geiss? Die lächelt und genießt den Pooltag trotz Lästereien der Fans dennoch. Kritik ist die Millionärsgattin nämlich längst gewohnt, weshalb auch diese Sticheleien an ihr wohl abperlen werden wie die kühlen Tropfen des Poolwassers ...

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