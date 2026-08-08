Fans lästern über Bikini-Fotos von Carmen Geiss

Fans sind sicher: „Das ist doch KI!“

Doch unter die zahlreichen Komplimente mischen sich auch viele kritische Kommentare. „Was mit KI alles geht, ist schon toll“, stichelte ein Fan etwa, dass bei der Wespentaille von Geiss womöglich digital nachgebessert wurde. „Das ist doch KI! Wie kann man denn so eine Figur haben mit fast 60 Jahren“, fragte sich ein anderer.