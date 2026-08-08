Fans lästern über Bikini-Fotos von Carmen Geiss

Hui, fesch! Carmen Geiss erfreut ihre Fans mit einer Reihe von Bikini-Fotos. Doch dass die TV-Blondine mit 60 im knappen Zweiteiler noch so eine unfassbar gute Figur macht, das wollen viele einfach nicht glauben ...
„Nicht jeder Tag muss laut sein, nicht jeder Abend mit Champagner und Sonnenschein. Manchmal ist das größte Glück, einfach mal zurück“, reimte Carmen Geiss auf Instagram.
Und textete munter weiter: „Saint-Tropez kann feiern – keine Frage! Aber wir genießen auch die leisen Tage. Denn am schönsten ist es doch genau dann, wenn man einfach mal die Seele baumeln lassen kann.“
Klicken Sie sich hier durch die Bikini-Bilder von Carmen Geiss, die bei den Fans für so viel Aufregung sorgen:
Carmen hot im Bikini
Dazu postete die 60-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen sie im knappen, schwarzen Bikini am Pool einer Villa in Saint-Tropez zu sehen ist. Und macht dabei eine fantastische Figur. Doch schaut Carmen etwa zu gut aus für ihr Alter?
Die Reaktion ihrer Fans lässt jedenfalls nicht lange auf sich warten. Viele streuen der Millionärsgattin Rosen, jubeln etwa: „Wow, Carmen, du schaust toll aus“, oder „Du siehst Bombe aus, liebe Carmen.“
Fans sind sicher: „Das ist doch KI!“
Doch unter die zahlreichen Komplimente mischen sich auch viele kritische Kommentare. „Was mit KI alles geht, ist schon toll“, stichelte ein Fan etwa, dass bei der Wespentaille von Geiss womöglich digital nachgebessert wurde. „Das ist doch KI! Wie kann man denn so eine Figur haben mit fast 60 Jahren“, fragte sich ein anderer.
Aufmerksame Fans wollten zudem Beweise dafür gefunden haben, dass Carmen Geiss tatsächlich mit Photoshop und Co. ihren Look verbessert hat. „Der Poolrand hat eine Beule“, stellte ein Follower nüchtern fest. Und ein anderer wies darauf hin, dass der Bauchnabel der 60-Jährigen „verrutscht“ sei.
Und Carmen Geiss? Die lächelt und genießt den Pooltag trotz Lästereien der Fans dennoch. Kritik ist die Millionärsgattin nämlich längst gewohnt, weshalb auch diese Sticheleien an ihr wohl abperlen werden wie die kühlen Tropfen des Poolwassers ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.