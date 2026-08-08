Mann soll 33-Jährige in Wien vergewaltigt haben

In einer Wohnung im Bezirk Meidling soll es am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Die 33-jährige Frau konnte mit einem Messer bewaffnet aus der Wohnung des mutmaßlichen Täters fliehen. Die Polizei ermittelt.
Laut den Aussagen der Frau traf sie sich mit ihrem 42-jährigen Bekannten, dem späteren mutmaßlichen Täter, wegen ausstehender Geldforderungen. Nach anfänglichem Zögern folgte sie ihm in dessen Wohnung.
Opfer konnte mit Messer fliehen
Dort soll der Mann sie verbal bedroht und dadurch zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Anschließend gelang es der 33-Jährigen, mit einem Küchenmesser bewaffnet, aus der Wohnung zu fliehen. Vor der Wohnung wartete sie auf das Eintreffen der Polizei.
Mutmaßlicher Täter aggressiv
Die Beamten trafen den Beschuldigten in der Wohnung an, der Mann verhielt sich aber äußerst aggressiv. Die Wiener Sondereinheit WEGA wurde zur Unterstützung hinzugezogen und der 42-Jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft festgenommen. Die WEGA-Kräfte begleiteten ihn in den Arrest, aber auch dort war er sehr aggressiv und randalierte in der Zelle derart, dass er erneut von den WEGA-Beamten fixiert und anschließend in eine Sicherheitszelle gebracht werden musste.
Beide Personen wohl im Suchtgiftmilieu unterwegs
Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und untersucht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen. Opfer und Täter dürften dem Suchtgiftmilieu angehören.
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