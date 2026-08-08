Mann soll 33-Jährige in Wien vergewaltigt haben

Mutmaßlicher Täter aggressiv

Die Beamten trafen den Beschuldigten in der Wohnung an, der Mann verhielt sich aber äußerst aggressiv. Die Wiener Sondereinheit WEGA wurde zur Unterstützung hinzugezogen und der 42-Jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft festgenommen. Die WEGA-Kräfte begleiteten ihn in den Arrest, aber auch dort war er sehr aggressiv und randalierte in der Zelle derart, dass er erneut von den WEGA-Beamten fixiert und anschließend in eine Sicherheitszelle gebracht werden musste.