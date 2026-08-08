Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Akutmaßnahme“

Abend-Öffnung für Wiener Bäder wird verlängert

Wien
08.08.2026 12:00
Das Ottakringer Kongreßbad ist eines von vier städtischen Bädern in Wien, in denen weiterhin ...
Das Ottakringer Kongreßbad ist eines von vier städtischen Bädern in Wien, in denen weiterhin verlängerte Öffnungszeiten gelten.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Der Blick auf die Wettervorhersagen für Wien hat das Rathaus zur Verlängerung seiner „Akutmaßnahme“ in den städtischen Freibädern veranlasst: Die Abend-Öffnung für vier strategisch über das Stadtgebiet verteilte Bäder wird um eine Woche verlängert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die extralangen Badezeiten für das Kongreßbad in Ottakring, das Sommerbad Laaerberg in Favoriten, das Brigittenauer Bad im 20. Bezirk und das Strandbad Alte Donau waren Ende Juli im Vorfeld der eben zu Ende abflachenden Hitzewelle beschlossen worden. Am Sonntag, 9. August, hätte die „Akutmaßnahme“ enden sollen. Angesichts der Wetterprognose geht sie nun aber in die Verlängerung.

Kostenintensive Maßnahme
„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar“, begründet Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die fortgesetzte „Akutmaßnahme“. Viele Menschen suchten „Schutz in den Wiener Freibädern“. Die vier ausgesuchten Bäder werden also noch eine weitere Woche erst um 20.30 Uhr schließen, allerdings „abgestimmt auf die Dämmerung“, wie es ohne weitere Erklärung seitens der Stadt heißt. Badeschluss ist um 20 Uhr.

Lesen Sie auch:
In einzelnen Freibädern kann die nächsten Tage länger geschwommen werden.
Kampf gegen Hitzewelle
Wien verlängert Öffnungszeiten für Freibäder
29.07.2026

In allen anderen Wiener Bädern bleibt es bis 31. August bei den regulären Betriebszeiten, also Öffnung bis 19.30 Uhr, und Badeschluss ebenfalls eine halbe Stunde davor. Dass die Stadt die Öffnungszeiten nur selektiv ausweitet, hat auch mit kostenintensiven Überstunden für das dortige Personal zu tun, dem Czernohorszky ausdrücklich „großen Dank“ angesichts des Diensts „bei hohen Temperaturen und starkem Gästeandrang“ ausspricht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.08.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
17° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
144.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
143.598 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
111.560 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1649 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1614 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1486 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Mehr Wien
Legenden trumpfen auf
3:2 – „Kugelblitz“ Ailton schießt Werder zum Sieg!
An nur einem Tag:
Drei Sexualdelikte beschäftigten Wiener Polizei
Krone Plus Logo
Wiener Ferienbetreuung
Extra-Hürden für Mütter beeinträchtigter Kinder
42 Tiere abgenommen
180.000 Euro Steuergeld für falschen Tierschutz
Krone Plus Logo
Kriz-Zwittkovits
Ruck-Nachfolgerin: „Es war halt eine Herrenrunde“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf