Abend-Öffnung für Wiener Bäder wird verlängert

Der Blick auf die Wettervorhersagen für Wien hat das Rathaus zur Verlängerung seiner „Akutmaßnahme“ in den städtischen Freibädern veranlasst: Die Abend-Öffnung für vier strategisch über das Stadtgebiet verteilte Bäder wird um eine Woche verlängert.
Die extralangen Badezeiten für das Kongreßbad in Ottakring, das Sommerbad Laaerberg in Favoriten, das Brigittenauer Bad im 20. Bezirk und das Strandbad Alte Donau waren Ende Juli im Vorfeld der eben zu Ende abflachenden Hitzewelle beschlossen worden. Am Sonntag, 9. August, hätte die „Akutmaßnahme“ enden sollen. Angesichts der Wetterprognose geht sie nun aber in die Verlängerung.
Kostenintensive Maßnahme
„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar“, begründet Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die fortgesetzte „Akutmaßnahme“. Viele Menschen suchten „Schutz in den Wiener Freibädern“. Die vier ausgesuchten Bäder werden also noch eine weitere Woche erst um 20.30 Uhr schließen, allerdings „abgestimmt auf die Dämmerung“, wie es ohne weitere Erklärung seitens der Stadt heißt. Badeschluss ist um 20 Uhr.
In allen anderen Wiener Bädern bleibt es bis 31. August bei den regulären Betriebszeiten, also Öffnung bis 19.30 Uhr, und Badeschluss ebenfalls eine halbe Stunde davor. Dass die Stadt die Öffnungszeiten nur selektiv ausweitet, hat auch mit kostenintensiven Überstunden für das dortige Personal zu tun, dem Czernohorszky ausdrücklich „großen Dank“ angesichts des Diensts „bei hohen Temperaturen und starkem Gästeandrang“ ausspricht.
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