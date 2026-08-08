Abend-Öffnung für Wiener Bäder wird verlängert

Kostenintensive Maßnahme

„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar“, begründet Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die fortgesetzte „Akutmaßnahme“. Viele Menschen suchten „Schutz in den Wiener Freibädern“. Die vier ausgesuchten Bäder werden also noch eine weitere Woche erst um 20.30 Uhr schließen, allerdings „abgestimmt auf die Dämmerung“, wie es ohne weitere Erklärung seitens der Stadt heißt. Badeschluss ist um 20 Uhr.