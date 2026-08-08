Bub (4) von Mann (72) verschleppt und festgehalten

Im 15. Wiener Bezirk ist am Freitag ein vierjähriger Bub aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses verschwunden. Die Suche der Polizei führte die Beamten zur Wohnung eines 72-jährigen Mannes. Er soll das Kind gegen dessen Willen mitgenommen und dort festgehalten haben. Nun wird wegen weiterer strafbarer Handlungen ermittelt.
Gegen 14.30 Uhr verständigten Angehörige die Polizei, nachdem sie den Buben plötzlich nicht mehr finden konnten. Zuvor hatte sich das Kind gemeinsam mit Familienmitgliedern im Innenhof aufgehalten.
Weitere strafbare Handlungen nicht ausgeschlossen
Kräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie der Bereitschaftseinheit Wien machten sich auf die Suche nach dem Kind. Sie fanden den Burschen schließlich in der Wohnung eines 72-Jährigen. Dort könnte es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen sein.
„War wohl mindestens eine Stunde in der Wohnung des Mannes“
Ein anderer Bub gab den Beamten den Hinweis, dass er den gesuchten Vierjährigen in einer der Stiegen des Wohnblocks gesehen hatte, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Dort war dann aus einer Wohnung die Stimme des Kindes zu hören. Die Tür ließ sich aufdrücken und das Kind wurde befreit. Es dürfte sich zumindest eine Stunde dort befunden haben, sagte Dittrich.
Gegen seinen Willen in die Wohnung gebracht
Der Bub wurde untersucht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes konnte er noch nicht näher befragt werden. Das Kind gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.
Zu den nach der Verschleppung in die Wohnung möglicherweise weiteren gesetzten Straftaten werde aufgrund der laufenden Ermittlungen nichts Näheres bekannt gegeben, erläuterte Dittrich. Der 72-Jährige wurde festgenommen und befand sich am Samstag noch in Anhaltung. Seine Vernehmung stand noch aus. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.
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