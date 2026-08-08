Bub (4) von Mann (72) verschleppt und festgehalten

„War wohl mindestens eine Stunde in der Wohnung des Mannes“

Ein anderer Bub gab den Beamten den Hinweis, dass er den gesuchten Vierjährigen in einer der Stiegen des Wohnblocks gesehen hatte, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Dort war dann aus einer Wohnung die Stimme des Kindes zu hören. Die Tür ließ sich aufdrücken und das Kind wurde befreit. Es dürfte sich zumindest eine Stunde dort befunden haben, sagte Dittrich.