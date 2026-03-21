Der Liga-Hit wurde seinem Namen nicht gerecht

Die Partie in der Murmetropole steht sinnbildlich für die ganze Saison in der Fußball-Bundesliga. Anstelle spielerischer Höhepunkt dominieren häufig Kampf – und auch Krampf! „Krone“-Kolumnist und „Sky“-Experte Andreas Herzog stellte im Nachgang des Duells klar: „Wenn wir unseren Fußball weiterentwickeln wollen, kann es nicht das Maß der Dinge sein, dass wir sagen, ein Spiel war emotional und intensiv.“