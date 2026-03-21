Der Liga-Hit wurde seinem Namen nicht gerecht

Meister gegen Vizemeister! Die Verpackung versprach einiges. Der Inhalt hielt das leider nicht. Salzburgs Gastspiel bei Titelverteidiger Sturm Graz, im Vorfeld als Liga-Hit betitelt, wurde dieser Bezeichnung nicht ansatzweise gerecht. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Die Hausherren verbuchten eine Passquote von 54,2 Prozent, jene der Gäste fiel mit 58,1 Prozent nur unwesentlich besser aus. Heißt: Von 100 Pässen landeten bei Sturm 46 beim Gegner oder im Aus, bei Salzburg waren es 42.
„Das war kein Leckerbissen“, brachte es Salzburg-Akteur Frans Krätzig nach der Partie auf den Punkt. Kampf war angesagt, spielerische Glanzlichter blieben über 90 Minuten plus Nachspielzeit Mangelware. „Es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wo nicht unbedingt das Fußballspielen im Vordergrund stand“, gab auch Torhüter Alexander Schlager zu.
Die Partie in der Murmetropole steht sinnbildlich für die ganze Saison in der Fußball-Bundesliga. Anstelle spielerischer Höhepunkt dominieren häufig Kampf – und auch Krampf! „Krone“-Kolumnist und „Sky“-Experte Andreas Herzog stellte im Nachgang des Duells klar: „Wenn wir unseren Fußball weiterentwickeln wollen, kann es nicht das Maß der Dinge sein, dass wir sagen, ein Spiel war emotional und intensiv.“
Der einzige Trost, der Österreichs Fußballfans in der aktuellen Lage bleibt, ist: Wir haben zumindest die wohl spannendste Liga in Europa!
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