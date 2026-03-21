Alpla: Erstes Werk auf den Philippinen eröffnet

Der in Hard ansässige Verpackungskonzern Alpla setzt weiter auf Expansion. Mit dem ersten Werk auf den Philippinen werde die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Alpla-COO Walter Ritzler nannte die Investition „strategisch wichtig“ für die Region. Der neue Standort befindet sich im Filinvest Technology Park in der Stadt Ciudad de Calamba.