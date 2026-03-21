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Alpla: Erstes Werk auf den Philippinen eröffnet

Vorarlberg
21.03.2026 15:39
Das neue Werk von Alpla in Ciudad de Calamba.
Das neue Werk von Alpla in Ciudad de Calamba.(Bild: Alpla)

Der Vorarlberger Verpackungshersteller Alpla hat sein erstes Werk auf den Philippinen offiziell eröffnet. Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine Position im asiatisch-pazifischen Raum weiter stärken und neue Kundenkreise erschließen.

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Der in Hard ansässige Verpackungskonzern Alpla setzt weiter auf Expansion. Mit dem ersten Werk auf den Philippinen werde die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Alpla-COO Walter Ritzler nannte die Investition „strategisch wichtig“ für die Region. Der neue Standort befindet sich im Filinvest Technology Park in der Stadt Ciudad de Calamba.

Produktion bereits angelaufen
In dem neuen Werk werden hochwertige Kunststoffprodukte wie Kanister, Flaschen und Verschlüsse hergestellt. Die Produktion in Calamba City lief bereits im Sommer 2025 an und war damals der weltweit 200. Standort des Unternehmens. Inzwischen betreibt Alpla sogar 206 Werke. Am neuen philippinischen Standort sind aktuell 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Breites Angebot für den Markt
Alpla ist auf den Philippinen kein Neuling. Bereits seit 2014 war das Unternehmen als Inhouse-Partner in den Abfüllwerken eines globalen Kunden tätig. Mit dem neuen, eigenständigen Basisstandort wird nun ein breiteres Angebot für diverse Branchen geschaffen. Angesprochen werden multinationale Konsumgüter-Konzerne, internationale Getränkehersteller und lokale Produzenten.

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Raum für zukünftiges Wachstum
Das neue Werk erstreckt sich über eine Fläche von rund 4800 Quadratmetern. Laut dem Ländle-Unternehmen wurde der Standort von Beginn an so geplant, dass zukünftige Erweiterungen der Kapazitäten ohne Probleme möglich sind. Alpla sieht am philippinischen Markt großes Potenzial für weiteres Wachstum – derzeit leben auf dem Inselstaat rund 110 Millionen Menschen.

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