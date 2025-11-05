Vorteilswelt
Offiziell abgesegnet

Alpla übernimmt serbische Firma Energoplast

Vorarlberg
05.11.2025 15:20
Alpla erweitert ab sofort in Serbien die Produktion und das Sortiment hochwertiger Verschlüsse ...
Alpla erweitert ab sofort in Serbien die Produktion und das Sortiment hochwertiger Verschlüsse aus Kunststoff.(Bild: ALPLA)

Der Harder Verpackungsspezialist Alpla übernimmt die Verschlussproduktion des führenden serbischen Herstellers Energoplast in Belgrad. Alpla mit Sitz in Hard (Vorarlberg) will mit der Übernahme die Rolle als Systemanbieter im Getränkeverpackungsbereich in Südosteuropa und der Balkanregion stärken. Über die Details des Deals und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das rund 2000 Quadratmeter große Werk von Energoplast befindet sich im Norden von Belgrad. Mit Formpress- und Spritzgussmaschinen fertigt der Hersteller Verschlüsse aus PE für die Getränkeindustrie in Serbien und den Nachbarländern.

PET-Preforms für Getränkeindustrie
Mit nunmehr vier Werken in Serbien (davon zwei Inhouse direkt an der Abfüllanlage des Kunden), zwei in Kroatien (davon eines Inhouse) und einem in Slowenien zählt „Alpla“ zu den größten Kunststoffverpackungsproduzenten Südosteuropas. Neben Flaschen, Verschlüssen und Behältern für Lebensmittel, Haushaltspflege- und Kosmetikprodukte sowie Öle und Schmierstoffe fertigt das Unternehmen vor allem PET-Preforms für die Getränkeindustrie.

Alpla

  • Der Verpackungsspezialist mit Stammsitz in Hard (Vorarlberg) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung und Wiederverwertung von Kunststoffverpackungen. 
  • Über 24.000 Mitarbeiter produzieren an 200 Standorten in 46 Ländern weltweit maßgeschneiderte Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile. 
  • Die Anwendungsbereiche der Verpackungen sind vielfältig: Nahrungsmittel und Getränke, Kosmetik- und Pflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Wasch- und Putzmittel, Arzneimittel, Motoröl und Schmiermittel.

Die Transaktion wurde am 1. November 2025 nach der rechtlichen und behördlichen Genehmigung abgeschlossen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Vorarlberg
