Alpla übernimmt serbische Firma Energoplast

Der Harder Verpackungsspezialist Alpla übernimmt die Verschlussproduktion des führenden serbischen Herstellers Energoplast in Belgrad. Alpla mit Sitz in Hard (Vorarlberg) will mit der Übernahme die Rolle als Systemanbieter im Getränkeverpackungsbereich in Südosteuropa und der Balkanregion stärken. Über die Details des Deals und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das rund 2000 Quadratmeter große Werk von Energoplast befindet sich im Norden von Belgrad. Mit Formpress- und Spritzgussmaschinen fertigt der Hersteller Verschlüsse aus PE für die Getränkeindustrie in Serbien und den Nachbarländern.
PET-Preforms für Getränkeindustrie
Mit nunmehr vier Werken in Serbien (davon zwei Inhouse direkt an der Abfüllanlage des Kunden), zwei in Kroatien (davon eines Inhouse) und einem in Slowenien zählt „Alpla“ zu den größten Kunststoffverpackungsproduzenten Südosteuropas. Neben Flaschen, Verschlüssen und Behältern für Lebensmittel, Haushaltspflege- und Kosmetikprodukte sowie Öle und Schmierstoffe fertigt das Unternehmen vor allem PET-Preforms für die Getränkeindustrie.
Die Transaktion wurde am 1. November 2025 nach der rechtlichen und behördlichen Genehmigung abgeschlossen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
