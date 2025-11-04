Verpackungsriese Alpla übernimmt serbische Firma

Verschlüsse für die Getränkeindustrie

Im rund 2000 Quadratmeter großen Werk von Energoplast im Norden Belgrads werden mit Formpress- und Spritzgussmaschinen Verschlüsse für die Getränkeindustrie gefertigt. Alpla zählt mit nun vier Werken in Serbien, zwei in Kroatien und einem in Slowenien zu den größten Kunststoffverpackungsproduzenten Südosteuropas, einige der Werke befinden sich direkt an der Abfüllanlage des Kunden.