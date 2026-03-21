FH-Studienbeitrag: „360 Euro halten uns nicht auf“

Elektrotechnik steht bei Tobias Bauer hoch im Kurs, der sich gerade bei einem Stand informiert. Er überlegt noch zwischen Fachhochschule und TU: „Die FH ist ähnlich zur Schule, an der Uni ist man flexibler“, sagt der 19-jährige Feldbacher, der gemeinsam mit seinem Bruder zum Tag der offenen Tür gekommen ist. Auch Niklas (18) will in Graz studieren – Fahrzeugtechnik wäre sein Wunsch: „Die Praxisnähe würde mich reizen“, meint er.