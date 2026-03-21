Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag der offenen Tür

FH-Studienbeitrag: „360 Euro halten uns nicht auf“

Steiermark
21.03.2026 16:00
Samuel, Niklas, Machaela und Tobias (v. l.) informierten sich rund ums Studium an der FH ...
Samuel, Niklas, Machaela und Tobias (v. l.) informierten sich rund ums Studium an der FH Joanneum in Graz.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die FH Joanneum verzeichnete zuletzt mit 5700 Studierenden einen neuen Rekord – mittlerweile sind die Bewerbungsfenster für das neue Studienjahr geöffnet. Bremst die Gebühr, die ab Herbst fällig ist, das Interesse der jungen Menschen? Wir haben uns bei Tag der offenen Tür umgehört.

0 Kommentare

Getümmel am Samstagvormittag an der FH Joanneum in Graz: Im einen Gebäude werden Puppen reanimiert, im nächsten Drohnen gesteuert – und über das Campusgelände flitzen die Rennautos der Fahrzeugtechnik-Studenten. Vor allem aber werden an jeder Ecke Flyer verteilt: Gesundheitsinformatik, Internationales Management, Journalismus und PR, Elektrotechnik und Computer Engineering und wie die Studiengänge noch so heißen.

Elektrotechnik steht bei Tobias Bauer hoch im Kurs, der sich gerade bei einem Stand informiert. Er überlegt noch zwischen Fachhochschule und TU: „Die FH ist ähnlich zur Schule, an der Uni ist man flexibler“, sagt der 19-jährige Feldbacher, der gemeinsam mit seinem Bruder zum Tag der offenen Tür gekommen ist. Auch Niklas (18) will in Graz studieren – Fahrzeugtechnik wäre sein Wunsch: „Die Praxisnähe würde mich reizen“, meint er.

Das Joanneum Racing Team präsentiere seine Boliden.
Das Joanneum Racing Team präsentiere seine Boliden.(Bild: Jürgen Fuchs)

Bewerbungsphase gut angelaufen
Die Praxis ist für viele angehende Studierende hier an der FH das zentrale Argument. So auch für Eva-Maria Haberl, die bereits die Ausbildung zur Elementarpädagogin in der Tasche hat. „Ich möchte Soziale Arbeit studieren, weil ich einfach etwas bewirken will“, erzählt die 24-Jährige.

Ich möchte Soziale Arbeit studieren, weil ich einfach etwas bewirken will.

Eva-Maria Haberl (24)

Bild: Jürgen Fuchs

Die Bewerbungsphase ist bereits voll im Gange, berichtet Martina König. Sie ist Vizerektorin und hat heuer die Leitung des Instituts Journalismus und Digitale Medien übernommen. In der neuen Rolle ist sie um Curriculumsverbesserungen bemüht und freut sich, dass die Hochschule „immer internationaler wird“. Das soll in Zukunft noch mehr Studenten anziehen: „Wir würden uns freuen, den Studierendenrekord (etwa 5700 im Studienjahr 2025/26, Anm.) zu brechen.“

Martina König, hier beim Stand der Journalismus- und PR-Studenten, ist seit 2002 Dozentin, seit ...
Martina König, hier beim Stand der Journalismus- und PR-Studenten, ist seit 2002 Dozentin, seit 2024 Vizerektorin und seit März 2026 die neue interimistische Leiterin des Instituts Journalismus und Digitale Medien.(Bild: Jürgen Fuchs)

Weniger hilfreich beim Anwerben junger Leute sind die Studiengebühren, die ab diesem Herbst fällig sind. Neueinsteiger müssen 363,36 Euro pro Semester zahlen. Sie wurden infolge von Förderkürzungen des Landes eingeführt. „Das wirft keine negativen Diskussionen auf“, beschwichtigt König, „der Großteil der Fachhochschulen in Österreich verlangt bereits Beiträge.“ Der Schritt sei notwendig, um „die Qualität abzusichern und konkurrenzfähig zu bleiben“.

Tag der offenen Tür

Auch TU Graz und Uni Graz präsentieren sich Studieninteressenten:

„Für uns sind die Gebühren kein Problem – 360 Euro halten uns nicht auf“, sagen Tobias und Niklas. Auch Eleonora Richter (16), die wir bei den Boliden der Fahrzeugtechniker treffen, ist davon wenig beeindruckt. Ihr Vater, der mit ihr den Campus besichtigt, zeigt sich bereitwillig, die Gebühren zu zahlen.  Eva-Maria ist ebenfalls zuversichtlich: „Ich bekomme ja sogar das Selbsterhalterstipendium.“

Die Physiotherapie-Studenten (im Bild Paul Prettenthaler und Marlena Platzer) hatten ihren ...
Die Physiotherapie-Studenten (im Bild Paul Prettenthaler und Marlena Platzer) hatten ihren Infostand in der ehemaligen Mensa.(Bild: Jürgen Fuchs)

ÖH steht Studenten zur Seite
Weil Studenten üblicherweise nicht allzu weit vorausplanen, sei noch der Semesterbeginn abzuwarten: „Noch ist nicht abschätzbar, ob eine Welle losgetreten wird“, sagt Christine Mayr von der Hochschülerschaft, zeigt sich aber grundsätzlich optimistisch. Gesonderte Zuschüsse sind nicht angedacht – „wir werden mit unserem bestehenden Sozialtopf wirtschaften“.

Lesen Sie auch:
Die Geschäftsführer der FH Joanneum, Martin Payer und Corinna Engelhardt-Nowitzki
Krone Plus Logo
Steirischer Vorstoß
FH-Studenten zahlen: „Unis nicht anders behandeln“
22.01.2026
Neuer Höchststand
FH Joanneum freut sich über neuen Studenten-Rekord
16.12.2025
Kritik von ÖH-Vorsitz
FH Joanneum: Neue Gebühren sorgen für Aufregung
17.10.2025
Neue Institutsleiterin
Journalismus-Studium: König folgt auf Fischer
22.01.2026

Der Optimismus siegt ja bekanntlich – auch beim Thema Mensa: „Das Viertel ist lebhaft – wir stehen den Unis im Campusfeeling in Nichts nach“, sagt König. Bezüglich der aktuell leer stehenden Mensa sei man in Verhandlungen mit der Stadt Graz, wie die FH die Räumlichkeiten sinnvoll nutzen könnte. Am Samstag richteten sich dort die Physiotherapie-Studenten ein: „Wir sind wirklich positiv überrascht, wie viel heute bei uns los ist“, freuen sich Marlena Platzer und Paul Prettenthaler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Graz
HerbstDrohneComputerSchule
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
110.383 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
104.999 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
102.479 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3094 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1823 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
801 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf