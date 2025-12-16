FH Joanneum freut sich über neuen Studenten-Rekord

Mehr Frauen als Männer studieren

Wer studiert was? Vor allem in den Gesundheits-Studiengängen dominieren Frauen mit 82 Prozent bei 1600 Studierenden. In der Informatik und der Technik liegt der Frauenanteil zwischen 25 und 30 Prozent. Insgesamt liegt der Frauenanteil an der FH Joanneum bei 55 Prozent. Etwa 1500 junge Menschen schließen pro Jahr ihre akademische Ausbildung ab.