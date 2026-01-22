FH-Studenten zahlen: „Unis nicht anders behandeln“

An der FH Joanneum müssen Studierende ab 2026/27 wieder 363,36 Euro pro Semester berappen – das Land Steiermark muss sparen. Zum 30-jährigen Geburtstag der Hochschule fordert Geschäftsführer Martin Payer nun Gleichbehandlung mit den Unis: „Es ist nicht einzusehen, wieso man Studierende auf einer Fachhochschule anders behandelt.“
„Krone“: Die FH Joanneum feiert 30-jähriges Bestehen. Kann man die Hochschule von damals mit der von heute vergleichen?
Martin Payer: Im Kern kann man sie vergleichen, weil die DNA dieselbe ist: Bedarfsorientiert Leute auszubilden, die unmittelbar am Markt Relevanz haben. Das Äußerliche kann man nicht vergleichen. In der Gründungsphase des Technikums Joanneum hat es hier in Eggenberg noch gar nichts gegeben. Jetzt haben wir 80.000 Quadratmeter FH Joanneum, und ein attraktiver Stadtteil ist entstanden.
