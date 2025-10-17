FH Joanneum: Neue Gebühren sorgen für Aufregung

Mit diesem Schritt passt man sich aber auch anderen Fachhochschulen an: An beinahe allen österreichischen Einrichtungen, darunter auch die steirische FH Campus 02, sind Studiengebühren zu zahlen. 4,6 Millionen Euro an Förderungen werden nun bei der FH Joanneum eingespart und durch die Gebühren ausgeglichen. Studierende, die bereits inskribiert sind, sind von der Regelung ausgenommen.