Journalismus-Studium: König folgt auf Fischer

Jahrzehntelang hat Heinz M. Fischer das Institut Journalismus und Digitale Medien an der FH Joanneum in Graz aufgebaut und geleitet. Mit 1. März geht er in Pension. Martina König übernimmt interimistisch.
Eine neue Ära bricht am Institut für Journalismus und Digitale Medien an der FH Joanneum an: Heinz M. Fischer, jahrzehntelanger Leiter, geht am 28. Februar in Pension. Am 1. März übernimmt Martina König – „interimistisch, aber langfristig“, wie es heißt. Die Sprachwissenschaftlerin leitet aktuell den postgradualen Masterlehrgang „Technische Dokumentation und Content Management“ und ist Vizerektorin.
„Der erste Schritt wird sein, dass wir das zehn Jahre alte Curriculum überarbeiten“, sagt König. Sie selbst habe während des Studiums beim ORF gearbeitet, bringt ansonsten aber keine Erfahrung im Journalismus mit. „Das ist ein Management-Beruf, für Journalismus habe ich im Team Experten.“
„Studierende und Branche vernetzen“
Die prinzipielle Ausrichtung des Studiengangs – „das klassische Handwerk und das Recherchieren“ – soll erhalten bleiben, König will das Curriculum aber mit mehr Daten- und KI-Kompetenz ergänzen. „Nicht nur in der Anwendung, sondern auch im Reflektieren darüber.“
Bei Symposien will König Studierende und Menschen aus der Medienbranche vernetzen. Das Bachelor-Studium „Journalismus und PR“, das es seit 2002 gibt, ist nach wie vor nachgefragt. König spricht von dreimal so vielen Bewerbern wie Studienplätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.