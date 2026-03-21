E-Zigaretten sind gefährlicher, als man glaubt

„Das sind klassische Anzeichen einer Überdosierung. Lange Zeit waren die Zahlen zum Nikotingebrauch rückläufig, durch die neuen Produkte sind sie jetzt wieder im Steigen“. Für Experten wie Rainer Schmidbauer, Leiter des Institut Suchtprävention sind Vorfälle wie in Weyer, wo drei 14-jährige nach dem Vapen im Spital landeten, keine Überraschung.