E-Zigaretten sind gefährlicher, als man glaubt

„Das sind klassische Anzeichen einer Überdosierung. Lange Zeit waren die Zahlen zum Nikotingebrauch rückläufig, durch die neuen Produkte sind sie jetzt wieder im Steigen“. Für Experten wie Rainer Schmidbauer, Leiter des Institut Suchtprävention sind Vorfälle wie in Weyer, wo drei 14-jährige nach dem Vapen im Spital landeten, keine Überraschung.
Nach Unterrichtsschluss zogen am Donnerstag drei Jugendliche bei einer Schule in Weyer zwei verschiedene E-Zigaretten durch. Die 14-Jährigen dürften diese aber nicht gut vertragen haben: Sie waren danach laut Polizei kaum ansprechbar, mussten sich übergeben und torkelten teilweise in der Gegend herum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.