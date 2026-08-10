Bei Unfall mit Quad gab es einen Schwerverletzten

Schon wieder ein schwerer Unfall mit einem Quad, diesmal im Mühlviertel: Ein 30-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug rechts ab und stürzte in den Straßengraben, wurde schwer verletzt.
Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt wurde in der Nacht auf Montag bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad schwer verletzt. Der Mann war gegen 23.20 Uhr mit dem Fahrzeug auf der L1443 im Gemeindegebiet von Liebenau unterwegs.
Nach St. Pölten geflogen
Er kam aus bisher unbekannter Ursache plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Liegen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C15 ins Krankenhaus St. Pölten geflogen.
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