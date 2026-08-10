500 Quadratmeter Wald im Mühlviertel in Flammen

Brand unter Kontrolle

Die Wasserversorgung erfolgt laut Bezirksfeuerwehrkommando über sechs Tanklöschfahrzeuge und mit Wasser befüllte Güllefässern der Landwirte. Derzeit sei der Brand unter Kontrolle, die Alarmstufe wurde auf zwei heruntergestuft. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird in diesen Minuten damit begonnen, eine Brandschutzschneise zu schlagen.