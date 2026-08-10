500 Quadratmeter Wald im Mühlviertel in Flammen

Gegen 11.30 Uhr ist in Altenberg bei Linz ein Waldbrand ausgebrochen. Es wurde Alarmstufe drei ausgerufen, elf Feuerwehren stehen derzeit dort im Löscheinsatz.
Am Montag um 11.23 Uhr heulten in Altenberg bei Linz im Bezirk Urfahr/Umgebung die Sirenen, weil in einem Waldstück Feuer ausgebrochen war. Ausgelöst dürfte den Brand ein Traktor haben, der in dem Bereich zu brennen begonnen hatte. Laut ersten Informationen sollen zwischen 500 und 800 Quadratmeter Wald in Flammen stehen.
„Alarmstufe drei“
Rasch wurde Alarmstufe drei ausgerufen und insgesamt elf Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert. Unterstützt werden die Freiwilligen von einem Polizeihubschrauber, der zufällig zu Übungszwecken in der Nähe war.
Brand unter Kontrolle
Die Wasserversorgung erfolgt laut Bezirksfeuerwehrkommando über sechs Tanklöschfahrzeuge und mit Wasser befüllte Güllefässern der Landwirte. Derzeit sei der Brand unter Kontrolle, die Alarmstufe wurde auf zwei heruntergestuft. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird in diesen Minuten damit begonnen, eine Brandschutzschneise zu schlagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.