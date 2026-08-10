Wo einst 3 Meter Wasser waren, ist jetzt nur Sand

Denn die Gusen ist mittlerweile über weite Strecken von extremem Niedrigwasser betroffen. Dort, wo überhaupt noch Wasser vorhanden ist, bleiben teilweise nur kleine Restwasserbereiche zurück. Diese können sich auf bis zu 24 Grad erwärmen. Für Fische wird das zum Problem: Sie können in einzelnen Tümpeln eingeschlossen werden, gleichzeitig verschlechtern die hohen Temperaturen die Bedingungen im Wasser. Landesrat Kaineder sagt beim Lokalaugenschein: „Wir sehen hier ganz klar, in welche Richtung es mit der Natur geht. Die Auswirkungen der klimatischen Veränderung sind hier ganz klar und eindeutig zu sehen.“