Brand in Heim: Mitarbeiterin rettet Bewohnerin

Brandalarm in einem Altenheim in Ternberg! Durch ihr beherztes Eingreifen konnte eine Mitarbeiterin eine vom Brand betroffene Frau aus dem Heim retten. Elf weitere Bewohnerinnen und Bewohner mussten von Einsatzkräften und Mitarbeitenden in Sicherheit gebracht werden.
Gegen 22.36 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in das Alten- und Pflegeheim in der Schulstraße in Ternberg alarmiert. Im zweiten Obergeschoss war es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen.
Ins Krankenhaus gebracht
Eine Mitarbeiterin hatte geistesgegenwärtig reagiert und eine Bewohnerin aus dem vom Brand betroffenen Zimmer gerettet. Beide Frauen wurden durch das Einatmen von Brandrauch verletzt und zur Kontrolle sowie weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Heimleitung informierte die Angehörigen der Bewohnerin noch in der Nacht.
Elf weitere Bewohnerinnen und Bewohner mussten von Einsatzkräften und Mitarbeitenden in sichere Bereiche innerhalb des Gebäudes gebracht werden. Besonders herausfordernd war die Verlegung bettlägeriger Personen, so die Feuerwehr. Der Brand im betroffenen Zimmer konnte rasch lokalisiert und gelöscht werden. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.
Zum Glück wurde in dem Heim schon geübt
Im Einsatz standen insgesamt zwölf Feuerwehren aus Ternberg und der Umgebung. Laut Einsatzleiter Manuel Gruber von der Feuerwehr Ternberg trugen regelmäßige Übungen und Begehungen des Gebäudes wesentlich zur erfolgreichen Bewältigung des Einsatzes bei.
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