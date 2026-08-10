Brand in Heim: Mitarbeiterin rettet Bewohnerin

Ins Krankenhaus gebracht

Eine Mitarbeiterin hatte geistesgegenwärtig reagiert und eine Bewohnerin aus dem vom Brand betroffenen Zimmer gerettet. Beide Frauen wurden durch das Einatmen von Brandrauch verletzt und zur Kontrolle sowie weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Heimleitung informierte die Angehörigen der Bewohnerin noch in der Nacht.