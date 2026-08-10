„Wir sind wie Passagiere auf der Titanic“

„Krone“: Philosophie hat sehr oft den Nimbus des Elitären. Dennoch treten Philosophen sogar in TV-Sendungen auf. Woran liegt es?

Robert Pfaller: Philosophie behandelt die Fragen, die sich alle stellen müssen: Was ist ein gutes Leben? Was ist gerecht? Kann ich andere überzeugen? Oder hat jeder seinen eigenen Geschmack? Und vieles mehr. Philosophie muss deshalb wie Fußball sein – wo fast jeder eine leidenschaftliche Meinung dazu hat, wie die Nationalmannschaft aufgestellt gehört. Aber nicht jeder würde sich getrauen, zu beurteilen, ob sie mit Dreier- oder Viererkette spielen soll. Dafür braucht man die Spezialisten. Manche Philosophen übertreiben es dabei leider – aber zum Glück gibt es auch andere, die es schaffen, schwierige Gedanken so vorzutragen, dass man ihnen leicht folgen kann.