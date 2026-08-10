Zwei Bademeister mit Doppelschicht für Sauberkeit

Um 2 Uhr früh nochmal ins Bad

„Wir haben nochmal alles gereinigt, damit wir am nächsten Tag pünktlich das Freibad für die Gäste öffnen können“, sagt der Bademeister. Und es blieb nicht beim Putzen: „In der Nacht bin ich dann um zwei in der Früh nochmal ins Bad, weil ich die Pumpe neu starten musste. Ich wohne aber eh nur ein paar Minuten weg, das ist nicht schlimm.“ Am nächsten Morgen waren die engagierten Bademeister dann um 6 Uhr wieder dort, um nochmal alles zu putzen.