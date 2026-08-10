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Zwei Bademeister mit Doppelschicht für Sauberkeit

Oberösterreich
10.08.2026 11:20
Klaus Lehner und Csaba Bozsu haben den Überblick im Freibad in St. Florian.
Klaus Lehner und Csaba Bozsu haben den Überblick im Freibad in St. Florian.(Bild: FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR)
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Von Lisa Stockhammer

Die beiden Bademeister Klaus Lehner und Csaba Bozsuk vom Freibad in St. Florian (Oberösterreich) schufteten nach einem plötzlichen Unwetter bis in die Nacht, um das Bad sauber zu bekommen und pünktlich öffnen zu können. Ein Badegast will sich jetzt bei den beiden bedanken.

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Als die beiden Bademeister Klaus Lehner und Csaba Bozsuk vor einer Woche nach einem langen, heißen Badetag das Freibad in St. Florian bei Linz fertig geputzt hatten und sich schon auf das Feierabend-Bier freuten, passierte genau das: Ein kurzer, aber heftiger Sturm fegte über die Gemeinde. „Schon nach zehn Minuten war alles vorbei – aber die Becken waren wieder voller Dreck“, erzählt Lehner. Eigentlich war Dienstschluss. Doch dann ging das Putzen von vorne los.

Die beiden Bademeister Klaus Lehner und Csaba Bozsuk.
Die beiden Bademeister Klaus Lehner und Csaba Bozsuk.(Bild: FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR)
Marion Grabner aus Leonding bedankt sich bei den beiden für ihren Einsatz.
Marion Grabner aus Leonding bedankt sich bei den beiden für ihren Einsatz.(Bild: FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR)
So sah das Bad nach dem Sturm aus
So sah das Bad nach dem Sturm aus(Bild: FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR)

Um 2 Uhr früh nochmal ins Bad
„Wir haben nochmal alles gereinigt, damit wir am nächsten Tag pünktlich das Freibad für die Gäste öffnen können“, sagt der Bademeister. Und es blieb nicht beim Putzen: „In der Nacht bin ich dann um zwei in der Früh nochmal ins Bad, weil ich die Pumpe neu starten musste. Ich wohne aber eh nur ein paar Minuten weg, das ist nicht schlimm.“ Am nächsten Morgen waren die engagierten Bademeister dann um 6 Uhr wieder dort, um nochmal alles zu putzen.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

„Wirklich nicht selbstverständlich“
Marion Grabner aus Leonding besucht seit vielen Jahren das Bad in St. Florian: „Ich finde das wirklich nicht selbstverständlich, dass die länger geblieben sind, früher gekommen sind und einer dann auch noch extra mitten in der Nacht hinübergegangen ist“, sagt sie. „Es gehört weniger geschimpft und mehr gelobt. Das ist mir ein Anliegen.“ Der bescheidene Bademeister Lehner will von dem Lob nicht viel hören: „Das ist selbstverständlich. Bei der Hitze sollen alle pünktlich ins Wasser.“

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“? Dann schicken Sie uns gerne alle Infos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Genau solche Menschen machen Oberösterreich stark. Nicht die, die laut sind. Sondern die, die einfach machen, wenn es drauf ankommt. Mehr davon!

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