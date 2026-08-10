„Öffentliche Bäder sind keine Luxusprojekte“

Bei Oberösterreichs Bädern läuft seit Jahren ein bemerkenswertes Modell: Kleine Gemeinden können sich ihre Becken kaum noch leisten, sperren zu – und die Badegäste fahren eben dorthin, wo noch Wasser eingelassen wird. In Linz kommt fast jeder zweite Badegast aus dem Umland. Schön für die Statistik. Weniger schön, wenn die Rechnung dafür auch in Linz liegen bleibt.

Denn ein Schwimmbad finanziert sich nicht mit Eintrittskarten und gutem Wetter. Sanierung, Energie, Personal – all das kostet. Und zwar ordentlich. Wenn Bäder längst regionale Infrastruktur sind, sollte man sie auch so behandeln. Das Land OÖ kann jedenfalls nicht dauerhaft am Beckenrand sitzen und den Gemeinden beim finanziellen Absaufen zuschauen.