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Mann nun in Haft

Aggressiver Autofahrer fährt in gesperrten Tunnel

Oberösterreich
10.08.2026 18:59
Die Polizei verhaftet den Mann. (Symbolfoto)
Die Polizei verhaftet den Mann. (Symbolfoto)(Bild: Christian Krall)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das wollte es einer wirklich wissen. Auf der Autobahn A8 beim Steinhaus (OÖ) fuhr ein 40-Jähriger aus Slowenien zuerst in den wegen eines Unfalls gesperrten Tunnel, dann lieferte er sich mit Polizisten ein Rangelei. Führerschein hatte er auch keinen und er war auch auf Drogen – verhaftet.

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Wegen eines Verkehrsunfalles im Bereich von Steinhaus bei Wels war die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Graz am Samstag gegen 3.15 Uhr gesperrt. Das war dem 40-jährigen slowenischen Staatsbürger jedoch völlig egal. Er überholte die vor einem Tunnel stehenden Fahrzeuge und fuhr in diesen ein. Erst rund 100 Meter vor der Unfallstelle hielt er seinen Wagen an.

Mann wurde sofort aggressiv
Als er von den Polizisten angesprochen wurde, verhielt er sich äußerst aggressiv und meinte, dass es keinen Unfall gegeben habe und die Sperre deshalb nicht gerechtfertigt sei. Weil er sein aggressives Verhalten nicht einstellte, wurde er festgenommen. Dabei leistete er heftigen Widerstand. Bei der Rangelei fielen ein Beamter und der Beschuldigte zu Boden. Der Polizist wurde dabei verletzt.

Drogentest verweigert
Gemeinsam mit einer Streife gelang es, den Mann zu fixieren und festzunehmen. Wegen seiner Suchtgift-Symptome forderten ihn die Polizisten auf, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Dies verweigerte er. Eine gültige Lenkberechtigung konnte er auch nicht vorweisen. Er wird deshalb bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt. Bei seiner Einvernahme zum versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt zeigte er sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 40-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

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