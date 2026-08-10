Aggressiver Autofahrer fährt in gesperrten Tunnel

Drogentest verweigert

Gemeinsam mit einer Streife gelang es, den Mann zu fixieren und festzunehmen. Wegen seiner Suchtgift-Symptome forderten ihn die Polizisten auf, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Dies verweigerte er. Eine gültige Lenkberechtigung konnte er auch nicht vorweisen. Er wird deshalb bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt. Bei seiner Einvernahme zum versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt zeigte er sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 40-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.