Hackerangriff legt die halbe Arbeiterkammer lahm

Es sieht ganz nach einem Hackerangriff aus: Seit 5 Uhr früh geht in der Arbeiterkammer Oberösterreich nichts mehr, zumindest was die Computer betrifft. Die Schadensbehebung dauert an und wird sich vermutlich bis in den Dienstag ziehen.
„Aufgrund einer technischen Störung sind unsere Hotlines derzeit leider nicht erreichbar. Auch einige unserer Webservices stehen momentan nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten bereits an der Behebung der Störung und bitten um Ihr Verständnis. Bitte versuchen Sie, uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu kontaktieren. Wir arbeiten bereits an der Behebung der Störung und bitten um Ihr Verständnis. Bitte versuchen Sie, uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu kontaktieren.“
Hackerangriff auf Arbeiterkammer OÖ
Die Arbeiterkammer Oberösterreich war am Montage Ziel eines Hackerangriffs geworden. Um 5 Uhr früh kam es zu einem Ausfall der E-Mail-Server sowie des Telefonsystems. Im Laufe des Vormittags gelang es, die Erreichbarkeit der telefonischen Hotlines wieder herzustellen, mit einer endgültigen Schadensbehebung sei aber erst im Laufe des Dienstags zu rechnen.
„Was genau passiert ist, wird eruiert. Wir haben externe IT-Experten um Hilfe gebeten“, schilderte AK-Direktorin Andrea Heimberger. Wer hinter dem Angriff steckt, sei noch unklar. Ebenso, ob Daten abgezogen worden.
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