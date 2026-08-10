Kriminelles Brüderpaar bedroht Bursch mit Messer

Ein seit Monaten auffälliges Brüderpaar aus der Slowakei – die beiden leben in Ober und Niederösterreich – hat wieder eine Straftat begangen. Die beiden 15- und 16-Jährigen bedrohten einen anderen Teenager mit einem Messer und raubten ihn aus. Nun sitzen sie.
Wegen des Verdachts des schweren Raubes in einem Einkaufszentrum in Pasching wurden am Sonntag der 16-Jährige slowakische Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gänserndorf und dessen 15-jähriger Bruder aus dem Bezirk Linz-Land festgenommen.
Handy und Bargeld erbeutet
Die beiden Serientäter sollen, gegen 20:15 Uhr im Bereich des Parkhauses einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Schärding mit einem Klappmesser bedroht und ihm zur Herausgabe von Bargeld und seinem Mobiltelefon genötigt haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Nach einer kurzen Fahndung konnten die beiden Verdächtigen von der Polizei festgenommen werden.
Die beiden jugendlichen Beschuldigten wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.
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