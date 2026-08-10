Kriminelles Brüderpaar bedroht Bursch mit Messer

Handy und Bargeld erbeutet

Die beiden Serientäter sollen, gegen 20:15 Uhr im Bereich des Parkhauses einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Schärding mit einem Klappmesser bedroht und ihm zur Herausgabe von Bargeld und seinem Mobiltelefon genötigt haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Nach einer kurzen Fahndung konnten die beiden Verdächtigen von der Polizei festgenommen werden.